События

08:15 02.02.2019

Военнопленного моряка Эйдера в СИЗО Москвы могли заразить гепатитом B

1 мин читать
Военнопленного моряка Эйдера в СИЗО Москвы могли заразить гепатитом B

Раненого военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера могли заразить в медсанчасти СИЗО Москвы "Матросская тишина" гепатитом B, сообщил руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов.

"Есть серьёзные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", – написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу, со ссылкой на информацию адвоката моряка Александру Маркову.

Адвокат моряка подчеркнула, что потдверждение информации будет на следующей неделе.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из" Матросской тишины "в" Лефортово", - сообщила А.Маркова.

Она отметила, что если А.Эйдер заболел гепатитом В не в тюрьме, то почему тюремные врачи изначально о болезни нигде не указывали и не проявляли болезнь в течение 2 месяцев.

"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", - написала адвокат А.Эйдера.

Теги: #сизо #россия #украина #гепатит #моряк
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Донецкой области к 9,5 годам тюрьмы осужден боевик НВФ

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

На Волыни на льдине нашли тело ребенка

Полиция и СБУ перекрыли канал контрабанды кокаина и экстази из Нидерландов

В ООС разоблачили контрафакт на боле 28 млн грн

Подозреваемые в истязании и убийстве 3-летней дочери родители предстанут перед судом, им грозит пожизненное

Порошенко наградил 88 военных, защищающих суверенитет Украины на Донбассе

Суд поместил под домашний арест чиновницу Харьковского горсовета, подозреваемую в получении взятки за содействие в усыновлении

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

Если Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой – Волкер

Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы

Прокуроры готовы выезжать в Чернигов на судебные заседания по делу Савченко-Рубана - Луценко

Украина заинтересована в масштабной закупке высокотехнологичного оружия из США - Климпуш-Цинцадзе

Военный суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Володин предложил Совету Европы вернуть взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ

Апелляция на приговор Януковичу за госизмену подаваться не будет – генпрокурор

"Батькивщина" удовлетворила заявление председателя Херсонского облсовета о приостановлении членства в партии на время расследования убийства Гандзюк

Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было рассматривать после выборов – председатель НСЖУ

Порошенко утвердил символику СВР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА