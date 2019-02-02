Военнопленного моряка Эйдера в СИЗО Москвы могли заразить гепатитом B

Раненого военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера могли заразить в медсанчасти СИЗО Москвы "Матросская тишина" гепатитом B, сообщил руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов.

"Есть серьёзные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", – написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу, со ссылкой на информацию адвоката моряка Александру Маркову.

Адвокат моряка подчеркнула, что потдверждение информации будет на следующей неделе.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из" Матросской тишины "в" Лефортово", - сообщила А.Маркова.

Она отметила, что если А.Эйдер заболел гепатитом В не в тюрьме, то почему тюремные врачи изначально о болезни нигде не указывали и не проявляли болезнь в течение 2 месяцев.

"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", - написала адвокат А.Эйдера.