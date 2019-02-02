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06:17 02.02.2019

На Волыни на льдине нашли тело ребенка

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В Волынской области в г.Рожище на льдине на р.Стыр обнаружили тело ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 февраля в 13:24 в службу "101" поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г.Рожище люди обнаружили тело ребенка. По вызову немедленно выехала дежурная бригада Государственной пожарно-спасательной части №3 г.Рожище. Спасатели спустили на воду лодку и в 14:00 примерно за 1 км от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Личность погибшего установлена - это ученик первого класса одной из школ города, Роман Т. По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время.

Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.

Теги: #жертва #волынь #льдина #украина #ребенок
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