На Волыни на льдине нашли тело ребенка

В Волынской области в г.Рожище на льдине на р.Стыр обнаружили тело ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 февраля в 13:24 в службу "101" поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г.Рожище люди обнаружили тело ребенка. По вызову немедленно выехала дежурная бригада Государственной пожарно-спасательной части №3 г.Рожище. Спасатели спустили на воду лодку и в 14:00 примерно за 1 км от автомобильного моста сняли с льдины тело ребенка", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Личность погибшего установлена - это ученик первого класса одной из школ города, Роман Т. По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время.

Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.