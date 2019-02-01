Минкультуры надеется, что УПЦ (МП) выполнит нормы закона о переименовании

В Министерстве культуры Украины надеются, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) выполнит нормы закона, обязывающие ее в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", - заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в ходе брифинга "Государственная регистрация поместной церкви и реализация новых законодательных норм в сфере религии" в пятницу в Киеве.

В частности, под действия норм закона подпадают организации, в уставах которых указано, что они являются частью организации с центром на территории страны-агрессора, также организации, в уставах материнских церквей которых указано, что украинская дочерняя церковь входит в ее состав, а также если в руководящем органе центральной организации за границами Украины участвуют с правом решающего голоса представители или руководители религиозных структур, которые действуют на территории Украины.

В связи с этим А.Юраш привел доказательства, что УПЦ (МП) подпадает под действие норм закона по вышеуказанным критериям и должна переименоваться.

"Мы очень надеемся, что будет принято соответствующее адекватное решение и тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести в соответствии с законом изменения в свои уставы", - сказал он.

По его мнению, это станет тестом для УПЦ (МП), насколько ее руководство является конструктивным и насколько оно не заинтересовано в провоцировании умышленной конфликтности в обществе.

"От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать на абсолютное исполнение норм закона или на сознательное непослушание", - отметил А.Юраш.

В то же время, по его словам, если какая либо религиозная организация откажется выполнять нормы о переименовании, то будут проходить консультации с исполнительными органами, в частности, с Министерством юстиции, о принятии решений, возможно даже на уровне распоряжений правительства. "Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая оправляет название данных религиозных организаций", - добавил чиновник.

По его словам, таким образом организация сохранит статус юридического лица, но останется без названия. "Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия", - подчеркнул А.Юраш.

Что касается закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", который накануне вступил в силу, чиновник Минкультуры отметил, что его нормы способствуют реализации права религиозной общины на свободную смену юрисдикции. "Если религиозная община изменила свою юрисдикционную подчиненность, она оставляет за собой все имущественные права на все движимое и недвижимое имущество, которыми владеет эта община", - сказал А.Юраш.

В то же время, если меньшая часть общины против переподчинения, то она может либо оформить либо присоединится к другим общинам.

Среди прочего он отметил, что 30 января прошла государственная регистрация статута и Киевской митрополии ПЦУ. По его словам, именно этот административный центр и перебирает на себя все полномочия представлять церковь во всех сферах жизни. А.Юраш подчеркнул, что теперь важно, чтобы ПЦУ построила всю систему коммуникаций внутри своей структуры