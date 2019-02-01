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14:46 01.02.2019

С начала конфликта на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, сообщили в Минобороны

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С начала конфликта на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, в том числе 242 ребенка, сообщили в Минобороны

С начала конфликта на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, и до 10 тыс. гражданских получили ранения, сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров.

"Согласно имеющейся информации, на сегодня с начала периода конфликта погибло не менее 2,5 тыс. человек мирных граждан. Из них 2,4 тыс. лиц – это взрослые и, к сожалению, имеем 242 погибших ребенка", - сказал М.Комиссаров на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне до 10 тыс. человек. Из них около 2 тыс. лиц – это дети.

М.Комиссаров отметил, что основные причины поражения гражданских – это мины, снаряды и предметы, которые взорвались. Это составляет примерно 30-35% всех случаев травмирования и смерти гражданских.

Теги: #комиссаров #оос #жертвы #донбасс #минобороны
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