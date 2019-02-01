И.Геращенко считает "ошибочным" решение об отставке Аласании с поста главы НОТУ

Несогласие с контентом Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не является основанием для увольнения председателя ее правления Зураба Аласании, считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Я не очень смотрела Общественное в эти годы (как и телевизор в целом), разве что мониторинг (из него знаю о контенте). Что-то нравилось, как сатира Майкла Щура. Что-то вызывало непонимание, как нетрансляция хода (Крестный ход за единую поместную церковь – ИФ)", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

Она также отметила, что считает ошибочным такое решение об отставку председателя правления НОТУ.

"Но не считаю это и подобное основанием для отстранения Зураба. И огромная ошибка – вообще трогать Общественное в год выборов. Во время президентской и парламентской кампаний. И еще с такими формулировками, которые выложили сейчас в пространство", - добавила И.Геращенко.

Первый вице-спикер Рады напомнила, что к созданию Общественного телевидения долго шли законодательно, и "очевидно, что реальное превращение УТ в Общественное по контенту и по контексту" требует времени. "И здесь стоит всем пройти этот путь без ошибок", - написала политик.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года Наблюдательный совет общественного вещания избрал З.Аласанию новым главой правления.

В июле 2018 года бывшие журналисты НОТУ призвали Государственный комитет телевидения и радиовещания разорвать контракт с З.Аласанией. При этом его обвиняли во введении цензуры, участии в коррупционных скандалах, развале региональных телерадиокомпаний, закрытии программ на ряд тем.

31 января 2019 года член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа сообщила, что набсовет поддержал расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

В свою очередь Зураб Аласания, комментируя причины своей отставки с поста председателя НОТУ, сообщил, что причины ему не известны, а судебная борьба возможна и даже обязательна после обнародования причин произошедшего.

Но позднее З.Аласания опубликовал на своей странице в Фейсбуке часть проекта решения наблюдательного совета НОТУ, на котором, как он сам написал, базируется отстранение его от должности. В частности в документе отмечается нарушение З.Аласанией требований законодательства об общественном телевидении и радиовещания. Так, руководитель канала не организовал его вещание "ни как общественно-политического согласно закону, ни как информационного и общественно-политического с элементами просветительства". Потому канал не осветил оперативно или не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) "такие важные события как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28 июля 2018 года (где участвовало по меньшей мере 65 тыс. граждан), заседания Генассамблеи ООН 26 сентября 2018 года по крайне важным для Украины вопросам (включая выступление президента Украины), работу 9-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" (при участии главы государства). Также в документе отмечается, что под руководством З.Аласании компания на протяжении 2018 года реализовывала неверно понятый принцип "отстранения от власти" аж до полной деполитизации новостей, что прямо противоречит требованиям "предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".