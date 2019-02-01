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11:47 01.02.2019

Ставки турсбора установили в Днепре, Запорожье и Одессе

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Ставки турсбора установили в Днепре, Запорожье и Одессе

Городские советы Днепра и Запорожья установили ставки турсбора в зависимости от стоимости проживания в местах размещения, в Одессе поддержали единую ставку для всех туристов.

В частности, в Днепре ставка турсбора составит 0,35% минимальной заработной платы (МЗП) для внутренних и иностранных туристов при условии стоимости проживания не более 200 грн/сутки. При этом турсбор для иностранных туристов, которые платят за проживание более 3 тыс. грн/сутки, составит 1,5% МЗП.

Депутаты Запорожского горсовета также одобрили ставки турсбора в зависимости от стоимости проживания. Так, для внутренних туристов ставка составит 0,05% при условии стоимости проживания до 300 грн/сутки, 0,25% – от 300 грн до 600 грн, 0,5% – при стоимости проживания более 600 грн/сутки.

Для иностранных туристов в Запорожье будут действовать повышенные ставки: 0,5% МЗП при стоимости проживания до 300 грн/сутки, и 1,5% - более 300 грн/сутки.

Турсбор в Одессе был утвержден горсоветом в размере 0,5% МЗП для всех туристов.

Как сообщалось, Киевский городской совет утвердил ставки туристического сбора в размере 0,4% МЗП для украинских туристов и 1% МЗП - для иностранных.

Теги: #днепр #турсбор #одесса #запорожье
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Интерфакс-Украина
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