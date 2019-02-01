Трамп настаивает на правильности своего решения о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его избиратели хотят, чтобы американские войска вышли из Сирии.

"Я был избран, когда заявлял, что мы завершим эти бесконечные войны", - заявил Д.Трамп в интервью New York Times, защищая свое решение о выводе войск из Сирии и Афганистана.

При этом он не стал объяснять свою жесткую позицию в отношении ситуации в Венесуэле.

"Я просто говорю: происходят ужасные вещи. В Венесуэле происходят ужасные вещи", - сказал президент США.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не критикует другие страны с авторитарным режимом, включая Саудовскую Аравию, Д.Трамп сказал: "Сейчас в Саудовской Аравии произошло много улучшений".

Президент США также объяснил противоречия в данных американских разведслужб искажением СМИ.

"Они (руководители разведслужб, - "ИФ") сказали: "Сэр, наши показания были полностью искажены". Если вы прочитаете их показания, вы убедитесь, что они были искажены прессой", - сказал Д.Трамп

Ранее президент США обвинил американские разведслужбы в том, что они с излишней наивностью подходят к вопросу Ирана.

"Люди в разведке, кажется, очень пассивны и наивны, когда речь заходит об опасностях, исходящих от Ирана. Они неправы!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил в четверг, что, по мнению американского разведсообщества, Иран в настоящее время не пытается работать над созданием ядерного оружия.

Между тем сенат США проголосовал за продвижение носящей рекомендательный характер поправки, предостерегающей от сокращения присутствия американских войск в Сирии и Афганистане, сообщаю СМИ.

68 голосов было отдано за поправку, 23 - против. Сенаторам предстоит провести повторное голосование, чтобы добавить поправку к законопроекту о внешней политике, которое, скорее всего, состоится на следующей неделе.

"Я считаю, что угрозы остаются. "Исламское государство" в Ираке и Сирии и "Аль-Каида" еще не побеждены, и американские интересы национальной безопасности требуют постоянной приверженности нашей миссии там", - заявил лидер сенатского большинства и автор поправки Митч Макконнелл перед голосованием.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.