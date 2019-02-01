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03:56 01.02.2019

В Киеве бездомные могут получить приют - КГГА

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В Киеве бездомные могут получить приют - КГГА

В Киеве бездомные и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить временный приют и медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Городская власть создает все возможные условия для комфортной ночевки бездомных. Все кто имеют такую потребность, могут получить медицинское обследование, привести себя в порядок, помыться и спать в нормальных условиях. Это лучше, чем ночевать на улице", - рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время посещения дома социального обеспечения .

По словам чиновницы в 2019 году для работы такого дома предусмотрено около 7 миллионов грн.в год.

"Несмотря на то, что Дом социальной защиты обеспечен всем необходимым, здесь занято лишь 80% мест. Обычно бездомные знают о такой возможности, но часто отказываются. Обязать или насильно оставлять, здесь людей мы не имеем права" - отметила Марина Хонда.

Для жителей отделения ночного пребывания предусмотрен ужин. Также в заведении работает банк одежды.

На базе Дома социальной защиты созданы выездные бригады для социального патрулирования, которые обеспечивают бездомных горячим питанием.

Теги: #киев #кгга #украина #бездомные
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Интерфакс-Украина
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