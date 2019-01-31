ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле – Могерини

Страны ЕС и ряд государств Латинской Америки приняли решение создать контактную группу по Венесуэле, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы приняли решение о создании международной контактной группы, что было согласовано среди членов ЕС и ряда Латиноамериканских стран, которые будут в этом участвовать", - сказала Ф.Могерини, выступая в Бухаресте.

Она отметила, что координировать группу будет ЕС. В нее, в частности, войдут Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Эквадор, Уругвай, Коста-Рика и Боливия.

Первая встреча контактной группы пройдет в Латинской Америке, заявила Ф.Могерини, выразив надежду, что она состоится уже на следующей неделе.

Целью группы, отметила она, является выработка в 90-дневный период мирного и демократического решения ситуации в Венесуэле.

"В таком случае контактная группа завершит свою работу", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, 90 дней - это действительно лимит, устанавливаемый для работы, но если группа не сможет добиться конструктивной и позитивной динамики, может быть принято решение завершить работу до этого срока.

И если, напротив, будет отмечена такая динамика в направлении организации выборов, то может быть решено продлить работу и за пределы этого срока, что необходимо для помощи стране, "которая выходит из такого политического и социально-экономического кризиса, который Венесуэла переживает сейчас", - объяснила глава европейской дипломатии.