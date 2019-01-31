Переведенных в "Лефортово" украинских моряков осмотрели врачи, утверждают в ОНК

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы в четверг посетили раненных в Керченском проливе украинских моряков, переведённых из больницы СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово".

"При проверке "Лефортово" мы с коллегами также посетили трёх раненых моряков, ранения у них полностью затянулись, состояние здоровья нормальное. Есть небольшие жалобы на остаточные явлениями после ранений, например на ноющие боли, но их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази, одному назначены уколы", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он также отметил, что в ближайшее время арестованных посетит врач-офтальмолог.

"Они оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывезти их для обследования в гражданскую больницу", - сказал И.Мельников.

По его словам, в целом, моряки "не жалуются на условия содержания, считают их хорошими".

"Все трое содержатся раздельно, но с другими сокамерниками в двухместных новых отремонтированных камерах, где есть горячая вода, холодильник и телевизор. Как и положено, каждый день по часу они гуляют", - рассказал И.Мельников.

Трое раненых моряков Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока в минувшую субботы были выписаны из больницы СИЗО "Матросская тишина" и переведены в изолятор "Лефортово".