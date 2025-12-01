Оккупанты ударили дроном по авто с гражданскими на Харьковщине, двое мужчин ранены - полиция

В Харьковской области российские войска попали беспилотником в гражданский автомобиль, в результате чего ранены двое местных жителей, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Атака произошла 1 декабря около 16:00 в селе Клинова-Новоселовка Золочевской громады. Вражеский FPV-дрон попал в машину, в которой находились двое мужчин 40 и 47 лет. Оба получили осколочные ранения и были госпитализированы.

"Пострадали двое мирных жителей. Раненых мужчин госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в полиции.

По факту удара следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.