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10:15 31.01.2019

Экс-руководитель ГП "Укркосмос" уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле о растрате госсредств - НАБУ

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Экс-руководитель ГП "Укркосмос" уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле о растрате госсредств - НАБУ

 Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду сообщили о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия "Укркосмос" в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, экс-руководитель ГП "Укркосмос" является третьим подозреваемым в уголовном производстве, расследуемом Нацбюро. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в деле фигурируют бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины и лицо-посредник (им о подозрении сообщено в декабре 2018 года). Внештатному советнику в среду, 30 января, сообщено также о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины).

По информации НАБУ, следствие установило, что в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в сумме $292,4 млн.

"Для этого бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8,245 млн долларов США из полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной в Республике Кипр, были использованы в его собственных интересах", - говорится в сообщении.

В результате был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь" как одной из составляющих развития Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинет министров продолжает обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 млрд грн.

В 2009 году ГКАУ и канадская MDA подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступает главным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6 млн. С лета 2014 года созданный на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС, РФ) спутник, по желанию канадского генподрядчика находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе.

Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по различным причинам. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт.

Правительство Украины в октябре 2017 года поддержало предложение ГКАУ о дофинансировании проекта на $17 млн в связи с его удорожанием в новых условиях с целью завершения проекта и обеспечения запуска украинского спутника связи. В ноябре того же года ГКАУ озвучило планы по обеспечению запуска спутника в конце 2018 года.

26 февраля 2018 года ГП "Укркосмос" подало судебный иск в Лондонский международный арбитражный суд к канадской MDA в связи с необоснованной попыткой канадской компании разорвать в одностороннем порядке заключенный в 2010 году контракт на создание и запуск "Лыбиди".

Теги: #набу #укркосмос #подозрение
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