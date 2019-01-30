Съезд "Народного фронта" пройдет 2 февраля – А.Геращенко

Съезд партии "Народный фронт" состоится в субботу, 2 февраля, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"В субботу, в 12 часов, 2 февраля начнется съезд партии "Народный фронт" и там все присутствующие и журналисты узнают решение партии", - сказал А.Геращенко в эфире телеканала "Прямой" в среду вечером.

На вопрос, можно ли ожидать, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выдвинется в президенты, парламентарий сказал: "В таких случаях всегда правильно держать паузу, потому что если рассказывать все наперед, тогда зачем проводить съезд".

При этом он выразил убеждение, что украинцы не выберут поддерживающего РФ кандидата. Также депутат уверен, что голосование будет проходить в два тура.

"Какая будет его (президента – ИФ) фамилия, мы узнаем 21 апреля во время второго тура выборов. Очевидно, что в этом году, в этот раз, не будет ситуации, при которой в первом туре больше 50% проголосует за того или иного кандидата", - прогнозирует А.Геращенко.