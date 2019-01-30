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19:24 30.01.2019

Николаевский убийца был должен жертвам $40 тыс и проценты за 10 лет

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Николаевский убийца был должен жертвам $40 тыс и проценты за 10 лет

Задержанный правоохранителями мужчина, который смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов у здания Ленинского районного суда г.Николаев в среду, был должен жертвам $40 тыс, которые он одолжил у них в 2008 году, и проценты по ним, сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Цена двух жизней в Николаеве - 40 тысяч долларов. Сегодня в Николаеве, на выходе из здания суда была расстреляна супружеская пара. 10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции. Остаток своей жизни он, судя по всему, проведёт за решеткой", - добавил парламентарий.

По данным СМИ, сумма вместе с процентами, которую решением суда злоумышленник должен был выплатить жертвам, составляла $60 тыс.

Как сообщалось, в среду около 15.00 в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, жителей Одессы, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете "скорой помощи".

У стрелявшего был сообщник, которому удалось скрыться. В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый.

Позже появилась информация, что задержанный, 1966 г.р., был ответчиком по делу по долговым обязательствам между ним и жертвами, рассматривавшимся в тот день в этом суде. Суд вынес решение в пользу супругов, после чего злоумышленник на улице у здания суда достал из машины огнестрельное оружие и произвел в них несколько выстрелов. Стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по п.1, 5, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Теги: #николаев #убийство
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