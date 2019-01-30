В Украину из Франции прибыл 3-й вертолет для системы авиабезопасности - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщает о прибытии третьего вертолета для системы авиационной безопасности МВД Украины - он будет передан Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Борт 53 - третий вертолет Н-225 Super Puma для МВД Украины от Франции для системы авиабезопасности. В сверхсложных метеусловиях - дождь, туман, низкие облака, ограниченная видимость - наш пилот успешно сел в Нежине. Расширяем авиаотряд ГСЧС Украины", - написал А.Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в конце декабря минувшего года глава ведомства рассказал, что всего Украина в течение 3 лет получит 55 вертолетов Airbus Helicopters, из которых 21 тяжелый вертолет Н 225 "Super Puma" будет работать в ГСЧС и Нацгвардии.

На тот момент, по словам А.Авакова, первые два вертолета уже были получены – один из них уже передан Нацгвардии, второй ГСЧС.