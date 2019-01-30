События

17:54 30.01.2019

В Украину из Франции прибыл 3-й вертолет для системы авиабезопасности - Аваков

1 мин читать
В Украину из Франции прибыл 3-й вертолет для системы авиабезопасности - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщает о прибытии третьего вертолета для системы авиационной безопасности МВД Украины - он будет передан Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Борт 53 - третий вертолет Н-225 Super Puma для МВД Украины от Франции для системы авиабезопасности. В сверхсложных метеусловиях - дождь, туман, низкие облака, ограниченная видимость - наш пилот успешно сел в Нежине. Расширяем авиаотряд ГСЧС Украины", - написал А.Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в конце декабря минувшего года глава ведомства рассказал, что всего Украина в течение 3 лет получит 55 вертолетов Airbus Helicopters, из которых 21 тяжелый вертолет Н 225 "Super Puma" будет работать в ГСЧС и Нацгвардии.

На тот момент, по словам А.Авакова, первые два вертолета уже были получены – один из них уже передан Нацгвардии, второй ГСЧС.

Теги: #аваков #мвд #вертолет
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трое погибли в результате крушения вертолета в США

Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Гриценко дал показания в МВД по делу о нападении на него в Одессе

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым", полиция начала поиск похитителей

Разыскиваемого на родине гражданина Грузии выдворили из Украины на пароме

В Киевской области мать агрессивной ученицы привлечена к админответственности за буллинг

МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

Большинство зафиксированных МВД нарушений избирательного законодательства – мелкого характера

Нацполиция готова предоставить кандидатам в президенты оперативное сопровождение и охрану – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин призывает международных партнеров к давлению на РФ для обеспечения Павла Гриба необходимым лечением

Убийца семейной пары в Николаеве был ответчиком в судебной тяжбе по долговым обязательствам – полиция

Киев ждет информации о 13 украинцах, фамилии которых пропали из списков удерживаемых в ОРДЛО

Киев на заседании ТКГ предложил освободить трех россиян в обмен на украинских военных, удерживаемых 4 год в Донецке

В Николаеве местный житель расстрелял у здания райсуда супружескую пару, убийца задержан – полиция

В Николаеве возле здания райсуда застрелили двух человек, стрелок задержан на месте преступления

Дело Н.Савченко передано в Славянский суд – сестра

Адвокат Януковича настаивает на личном вручении ему приговора экс-президента, в суде пояснили, что это не предусмотрено заочным осуждением

Неизвестный сообщил о минировании шести школ в Кривом Роге, проводится эвакуация

Матиос допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА