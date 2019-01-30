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16:08 30.01.2019

В Николаеве местный житель расстрелял у здания райсуда супружескую пару, убийца задержан – полиция

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В Николаеве местный житель расстрелял у здания райсуда супружескую пару, убийца задержан – полиция

 В среду днем в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, ЧП произошло около 15:00. "Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете "скорой помощи". Благодаря оперативным действиям злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции", - рассказал Я.Тракало.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУНП Николаевской области Александром Анохиным.

"Предварительная квалификация - статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины", - проинформировал пресс-секретарь Нацполиции Украины.

Часть 2 ст.115 УК Украины – умышленное убийство двух и более лиц, что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если умышленное противоправное причинение смерти другому человеку было совершено из корыстных побуждений.

Ранее о том, что в Николаеве в среду на ул.Космонавтов, где расположен Ленинский районный суд, неизвестный открыл огонь из охотничьего карабина "Сайга" по мужчине и женщине, вследствие чего обе жертвы скончались, сообщило местное интернет-издание "Новости-N".

При этом издание, ссылаясь на имеющиеся в своем распоряжении данные, пишет, что у стрелявшего был сообщник, которому удалось скрыться. "В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый", - говорится в заметке.

Теги: #николаев #полиция #убийство
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