В Николаеве возле здания райсуда застрелили двух человек, стрелок задержан на месте преступления

В Николаеве в среду возле здания "Космос Плаза" на ул.Космонавтов, где расположен Ленинский районный суд, неизвестный открыл огонь из охотничьего карабина по мужчине и женщине, вследствие чего женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина скончался по пути в больницу, сообщает местное интернет-издание "Новости-N".

"Прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления. В результате женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. Есть информация, что он скончался по пути в больницу... Стрелявший задержан на месте преступления", - говорится в обнародованной в среду днем заметке.