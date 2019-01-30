Более 40 тыс. жилых домов остались без электричества из-за снегопадов во Франции

Снегопады в ряде районов Франции привели к проблемам с подачей электроэнергии в жилые дома, сообщает в среду радиостанция France Info.

По ее данным, около 41 тыс. жилых домов остались без электричества по всей стране. Наиболее сложная ситуация сложилась на северо-востоке Франции, в частности, в департаментах Уаза, Эна и Сомма.

На юго-западную часть страны также обрушились снегопады и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 110 км/ч.

Местные метеорологические службы объявили о повышенном уровне опасности из-за снегопадов и гололёда в общей сложности в 15 департаментах. На ряде крупных автомагистралей ограничена максимальная скорость движения, а также запрещен въезд тяжелых грузовых автомобилей.

В центральном регионе Франции - Иль-де-Франсе - наблюдается менее сложная ситуация. Мэр Парижа Анна Идальго накануне сообщила, что из-за снегопада на уборке снега в столице будут максимально задействованы коммунальные службы.

"Ночью на Париж обрушится снегопад. Муниципальные службы будут полностью активизированы, чтобы сделать передвижение как можно более удобным", - написала она в своем аккаунте в Twitter.