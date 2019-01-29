И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко скептически оценивает перспективу реализации плана по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, отмечая при этом, что от ОБСЕ и их координаторов ожидают более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений.

"На этом этапе мы ожидаем от ОБСЕ, от координаторов (в ТКГ – ИФ), в том числе от господина Сайдика, более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений, в частности блока по безопасности и гуманитарного блока. Недопустимо, что украинская сторона уже год не может разблокировать вопрос освобождения заложников", - заявила она журналистам в кулуарах форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Она напомнила, что уже есть инициатива президента Украины Петра Порошенко относительно введения на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса миротворческой миссии под эгидой ООН с полицейской компонентой для подготовки проведения местных выборов. Но обязательное условие таких выборов - полная демилитаризация Донбасса, вывод российской техники, оружия и живой силы.

"Также непонятно, что именно должны проголосовать, по идее Сайдика, два парламента. Потому что я сложно себе представляю хоть один документ, который сейчас одновременно могут ратифицировать Верховная Рада Украины и Госдума Российской Федерации", - отметила И.Геращенко, добавив: "К Госдуме у нас один вопрос - пусть они проголосуют за то, чтобы вывести свои войска с Донбасса и из Крыма".