Украинцы больше всего доверяют обычным людям, волонтерам, церкви и ВСУ – опрос КМИС

Граждане Украины больше всего доверяют живущим рядом людям (68%), волонтерам (63%), церкви (51%) и Вооруженным силам Украины (51%), о чем свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, проведенного с 30 ноября по 14 декабря 2018 года, наименьшим уровнем доверия среди украинцев пользуются правительство Украины (11%), Верховная Рада (8%) и российские СМИ (4%).

"Оппозиция проевропейская ("Батькивщина", "Самопомич" и т.д.) имеют лучший баланс доверия - недоверия (24% доверяет и 47% не доверяет), чем оппозиция прежней власти ("Оппозиционный блок", "Оппозиционная платформа – За жизнь") - 16% доверяет и 58% не доверяет, но оба балансы отрицательные", - отмечают социологи.

Кроме того, уровень доверия к президенту Украины составляет 16%. При этом по региональному распределению президенту Украины больше всего доверяют в центральном регионе (19%), а меньше всего - в восточном (12%).

В то же время, согласно исследованию, уровень доверия Вооруженным силам Украины, по сравнению с 2017 годом, значительно не изменился - 51%. По региональному распределению ВСУ больше всего доверяют в западном регионе (62%), меньше всего - в восточном (28%).

Отмечается также, что церковь остается одним из лидеров доверия украинцев на протяжении всех лет наблюдения.

"Однако за последний год уровень доверия упал на 6 процентных пунктов (с 57% до 51%). Больше всего церкви доверяют в западных областях (69%), меньше всего - в центральных (42%)", - сказано в релизе.

Доверие украинцев к украинским СМИ составляет 31%, Национальной полиции Украины – 29%, а Службе безопасности Украины – 21%.

Опрос проводился методом личных интервью среди 2034 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.