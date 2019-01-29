Верховный суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску к РФ экс-главы ПриватБанка

Верховный суд решением от 25 января отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму близких к экс-владельцу ПриватБанка (Киев) Игорю Коломойскому лиц.

"Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной республике Крым имущество", – отмечается в официальном сообщении на сайте "Судебная власть Украины".

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

По определению Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, должны быть выданы исполнительные листы о взыскании с РФ в лице Министерства юстиции в пользу истцов указанных сумм и процентов.