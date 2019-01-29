События

14:09 29.01.2019

Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет

1 мин читать
Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.

"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал П.Климкин журналистам во время визита в Донецкую область во вторник.

Он рассказал, что в данных предложениях новым является констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента, о чем ранее уже говорила украинская сторона.

"По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент – военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию - это пока то же самое. Как говорят: "те же яйца, только в профиль"", - отметил министр.

П.Климкин подчеркнул, что данные предложения М.Сайдика - только предварительное видение и требует доработки.

"Мы хотим, чтобы сначала туда (на оккупированную территорию Донбасса – ИФ) зашел международный компонент и подготовил оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам. В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", - резюмировал глава МИД.

Теги: #сайдик #обсе #донбасс #климкин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МинВОТ не получало официальных предложений от ОБСЕ относительно нового плана по Донбассу – Черныш

Тука о плане Сайдика по Донбассу: это общие тезисы, с которыми сложно спорить

Главы МИД Украины и Чехии прибыли в Днепр, а затем вместе с датским коллегой отправятся в Мариуполь

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи – Госпогранслужба

В ОБСЕ обещают следить за расследованием дела о нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве

Украинские военные на Донбассе захватили беспилотник РФ

Климкин: Борьба венесуэльцев напоминает драйв времен Майдана

В Донецкой области к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества осужден боевик НВФ

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время – митрополит Епифаний

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

ЕК призвала Facebook, Google, Twitter усилить борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент

Обращения за страховыми выплатами после калифорнийских пожаров превысили $11,4 млрд

Минрегион обяжет гостиницы обеспечить в номерах доступ к интернету

Задержанный в Мариуполе иностранный криминальный "авторитет" арестован на два месяца без права залога

Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Гриценко дал показания в МВД по делу о нападении на него в Одессе

Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

В Ровно произошла вспышка газовоздушной смеси и возгорание в киоске с шаурмой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА