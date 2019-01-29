События

04:19 29.01.2019

Житель Купянска задержан при попытке контрабанды в РФ более 1,5 кг марихуаны – СБУ

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Житель Купянска задержан при попытке контрабанды в РФ более 1,5 кг марихуаны – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Национальной полицией и Государственной пограничной службой пресекли попытку контрабанды в РФ более 1,5 кг каннабиса.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Купянска Харьковской области планирует нелегально перевезти в Валуйки Белгородской области РФ крупную партию марихуаны и реализовать их на территории РФ за $12 тыс.

"При осмотре микроавтобуса наркодельца, который направлялся в Россию через пункт пропуска Пески... правоохранители обнаружили скрытую от таможенного контроля партию каннабиса весом более 1,5кг. Злоумышленник спрятал десять пакетов с наркотиками под подкладкой зимней куртки", - говорится в сообщении.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан.

Во время проведения следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили происхождение изъятого наркотика. В рамках начатого полицией другого уголовного производства по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины был проведен обыск по месту хранения наркотических средств на территории Купянского района. В частном домовладении было изъято еще 1,5 кг подготовленного к употреблению каннабиса и элитные семена для его выращивания.

Теги: #наркотики #контрабанда
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