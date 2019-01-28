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10:10 28.01.2019

В двух областях западной Украины сохраняется значительная снеголавинная опасность

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В двух областях западной Украины сохраняется значительная снеголавинная опасность

В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 28 января на высокогорье и в горах Закарпатской, Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", – сказано на сайте ГСЧС в понедельник.

Теги: #снег #лавина #ивано_франковск
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