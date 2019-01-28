Пожар произошел в харьковском торговом центре

Пожар произошел в трехэтажном торговом центре "Мираж" в Харькове в ночь на понедельник, он охватила 360 кв.м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 января в 3 часа 42 мин. в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул.Академика Павлова, 160) возник пожар", - говорится в сообщении.

В 5.04 спасатели ГСЧС локализировали пожар на площади около 360 м2.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа главного управления ГСЧС в Харьковской области.