События

19:37 26.01.2019

Евросоюз осудил действия властей Венесуэлы против протестных манифестаций

2 мин читать
Евросоюз осудил действия властей Венесуэлы против протестных манифестаций

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила в субботу с заявлением, осуждающим действия властей Венесуэлы в отношении протестных манифестаций.

"Массовые народные демонстрации, имевшие место в Венесуэле в последние дни, были встречены насилием со стороны властей, что привело к трагической гибели многих людей и еще большему числу раненых и арестованных. Европейский союз решительно осуждает эти действия и выражает глубокие соболезнования семьям погибших", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем повторяется позиция ЕС, что "президентские выборы в мае прошлого года в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия, поскольку у них отсутствовала демократическая легитимность".

"Страна срочно нуждается в правительстве, которое действительно представляет волю венесуэльского народа", - подчеркивается в заявлении.

В нем выражается "полная поддержка Национального собрания, которое является демократическим законным органом Венесуэлы, чьи полномочия должны быть восстановлены и уважаться, включая прерогативы и безопасность его членов".

"Мы подтверждаем нашу глубокую веру в то, что мирное и всеобъемлющее демократическое решение является единственным надежным выходом из нынешнего политического тупика и спровоцированного им серьезного социального кризиса", - заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение ближайших дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - объявила Ф.Могерини от имени Евросоюза.

В заявлении говорится о поддержке Евросоюзом венесуэльского народа. ЕС обещает продолжать внимательно следить за событиями, в том числе рассмотрит ситуацию на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза 31 января - 1 февраля в Бухаресте.

ЕС готов, сообщается в коммюнике, действовать в поддержку срочного процесса организации диалога, в том числе путем немедленного создания международной контактной группы.

"Контакты и координация с региональными и международными партнерами продолжаются и будут активизированы в ближайшие часы", - объявила Ф.Могерини.

Ранее в субботу Британия, ФРГ, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.

Теги: #венесуэла #заявление #евросоюз
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

Посольство США в Венесуэле предупредило о возможном продолжении беспорядков до конца недели

Климкин: Борьба венесуэльцев напоминает драйв времен Майдана

Во время протестов в Венесуэле слышны взрывы

Венесуэльские адвокаты обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой о защите самопровозглашенного президента

16 человек стали жертвами столкновений в Венесуэле

США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

ПОСЛЕДНЕЕ

Среди пострадавших от торнадо в Турции украинцев нет

Около 10 человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Украинизация Донбасса поможет привлечь инвестиции – мэр Покровска

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

В КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с Крымом ограничен пропуск автомобилей, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме - Гданов

Проект изменений в закон об аренде госимущества может быть внесен в Раду через несколько месяцев – Нефьодов

Британия вслед за ФРГ, Францией и Испанией готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы, если не будут объявлены выборы

Британская газета The Daily Telegraph принесла извинения Мелании Трамп за искажение фактов о ней

Военнослужащие 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО - Порошенко

Open Doors включил Россию в список стран, где нарушаются права христиан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА