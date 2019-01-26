События

10:01 26.01.2019

На чердаке нежилого дома в Донецкой области полиция обнаружила арсенал боеприпасов

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На чердаке нежилого дома в Донецкой области полиция обнаружила арсенал боеприпасов

В г.Торецк Донецкой области сотрудники Национальной полиции из состава операции объединенных сил изъяли взрывчатку и арсенал боеприпасов на чердаке нежилого дома.

"В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки, 25.01.2019 года на чердаке нежилого дома в г.Торецк, был обнаружен схрон боеприпасов в количестве 30 штук РПГ-7; 20 штук гранат Ф-1; 2918 патронов 5,45 мм и 7,62 мм", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Изъятые боеприпасы переданы в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины из состава объединенных сил для их дальнейшей утилизации.

Теги: #донецкая_область #оос #боеприпасы
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