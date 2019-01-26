В субботу в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды, местами снег, гололедица – ГСЧС

В субботу в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильный снег, гололедица сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица" - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.