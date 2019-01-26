События

05:34 26.01.2019

27 января на время проведения мероприятий, посвященных памяти Героев Крут изменят маршруты троллейбусы №38 и автобусы №№ 24, 55, 62 - КГГА

1 мин читать
27 января на время проведения мероприятий, посвященных памяти Героев Крут изменят маршруты троллейбусы №38 и автобусы №№ 24, 55, 62 - КГГА

В связи с проведение памятных мероприятий, посвященных памяти Героев Крут, предусмотрены изменения в графике движения городских троллейбусов маршрута № 38, и автобусов № 24, 55,62, сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации.

"27 января на время проведения мероприятий, посвященных памяти Героев Крут предусмотрены изменения в маршрутах троллейбусов № 38, автобусов №№ 24, 55, 62" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Троллейбусы маршрута № 38 будут курсировать от ст. м "Выдубичи" до в б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобусы маршрута № 24 будут двигаться от железнодорожного вокзала "Центральный" до Европейской площади.

Автобусы маршрута № 55 будут ездить от Дарницкого площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ст. м. "Дворец Спорта" - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украински - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Николая Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Автобусы маршрута № 62 будут направляться от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Теги: #киев #движение #украина #троллейбусы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вселенскому патриарху Варфоломею присвоено звание почетного доктора Национального университета "Киево-Могилянская академия"

В Харькове был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании - полиция

Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на выборах - ЦИК

В Николаеве полицейские задержали женщину, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен

У посольства РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пропавших без вести в оккупированном Крыму

Девять подозреваемых в нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве уже дают показания

Украинские военные на Донбассе захватили беспилотник РФ

В Киеве в ночь на 26 января частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

За четыре года число ОСМД выросло в 2,5 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

Харьковская ОГА и "Харьковский антикоррупционный центр" на год продлили сотрудничество

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов после проверки сообщения о минировании ТРЦ во Львове, эвакуировали 2370 человек

Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии

Главы МИД Украины, Чехии и Дании 29 января посетят Мариуполь

В ОБСЕ обещают следить за расследованием дела о нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве

Раненого военнопленного моряка Сороку на следующей неделе обследует нейрохирург

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА