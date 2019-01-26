27 января на время проведения мероприятий, посвященных памяти Героев Крут изменят маршруты троллейбусы №38 и автобусы №№ 24, 55, 62 - КГГА

В связи с проведение памятных мероприятий, посвященных памяти Героев Крут, предусмотрены изменения в графике движения городских троллейбусов маршрута № 38, и автобусов № 24, 55,62, сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации.

"27 января на время проведения мероприятий, посвященных памяти Героев Крут предусмотрены изменения в маршрутах троллейбусов № 38, автобусов №№ 24, 55, 62" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Троллейбусы маршрута № 38 будут курсировать от ст. м "Выдубичи" до в б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобусы маршрута № 24 будут двигаться от железнодорожного вокзала "Центральный" до Европейской площади.

Автобусы маршрута № 55 будут ездить от Дарницкого площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ст. м. "Дворец Спорта" - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украински - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Николая Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Автобусы маршрута № 62 будут направляться от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).