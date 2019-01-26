В Харькове был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании - полиция

Сотрудниками полиции в Харькове был задержан мужчина, подозреваемый в совершении изнасилования сотрудницы аптеки, сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

К розыску злоумышленника были привлечены все силы Харьковской полиции.

"Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавщем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания" – отметили в полиции.

"Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы" – подытожили в полиции.