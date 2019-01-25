Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил восстановить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

"Я горд сообщить вам сегодня, что мы достигли сделки о прекращении "шатдауна" и возобновлении работы федерального правительства", - заявил Д.Трамп.

"В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели, до 15 февраля", - подчеркнул президент.

"Я добьюсь того, чтобы гарантировать выплаты всем сотрудникам (государственных структур - ИФ) за отработанное время как можно скорее", - подчеркнул Д.Трамп, отметив, что он попросил Конгресс США немедленно приступить к голосованию по законопроекту.

Федеральные госорганы США прервали нормальный режим работы 22 декабря из-за отказа Д.Трампа одобрить проект временного бюджета, в котором не были учтены средства на усиление пограничной безопасности и строительство стены на границе с Мексикой общей суммой в $5,7 млрд.

Во время так называемого "шатдауна" отпуск без содержания были отправлены около 800 тыс. госслужащих.