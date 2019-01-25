События

14:51 25.01.2019

Более 100 приходов перешли в ПЦУ – И.Луценко

1 мин читать
Более 100 приходов перешли в ПЦУ – И.Луценко

 

Киев. 25 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) перешли более 100 приходов У.

"На сегодняшний день более ста приходов перешли в приход Единой украинской православной церкви", - сказала И.Луценко в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.

Теги: #ирина_луценко #церковь #пцу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава ПЦУ и посол ФРГ обсудили пути сотрудничества между Церковью и дипкорпусом

Тимошенко поздравила Филарета c юбилеем

ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Неизвестные устроили погром в часовне Житомирской епархии УПЦ (МП), полиция открыла дело по статье "хулиганство"

Митрополит Епифаний намерен совершить визит в Афины после признания ПЦУ Элладской православной церковью

Гройсман и Турчинов поздравили Филарета с 90-летием

Название УПЦ (МП) меняться не будет, утверждает наместник Киево-Печерской лавры

Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

Патриарх Филарет на съезде "Батькивщины" призвал партию способствовать единению украинского народа

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Луценко считает приговор Януковичу за госизмену достаточно легким

Арестован экс-советник Трампа Стоун, его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствованию правосудию

Группа азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге, причастна к нападениям на фермеров

Союзники по НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

Лукашенко предложил обследовать белорусских чиновников на тугоухость

Прокуратура и полиция выясняют обстоятельства гибели 21-летней студентки в Житомирской области - Лысенко

Один украинский военный погиб, четверо ранены вследствие обстрела боевиками автомобиля

На выходных в Украине ожидаются потепление и снегопады

СБУ в ближайшее время обнародует сведения о преступной деятельности подразделений "ЧВК Вагнера"

Большинство греков высказались против соглашения о переименовании Македонии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА