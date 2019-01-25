Более 100 приходов перешли в ПЦУ – И.Луценко

Киев. 25 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) перешли более 100 приходов У.

"На сегодняшний день более ста приходов перешли в приход Единой украинской православной церкви", - сказала И.Луценко в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.