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14:11 25.01.2019

Союзники по НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

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Союзники по НАТО призвали Россию освободить украинских моряков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал российскую сторону освободить задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинских моряков.

"Инцидент в Керченском проливе, в ходе которого Россия применила силу против украинских кораблей и задержала корабли и моряков, был одной из главных тем, которую мы обсуждали на встрече", - сказал генсек журналистам в Брюсселе по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Союзники по НАТО призвали Россию незамедлительно освободить моряков, что стало бы самым эффективным способом для деэскалации ситуации, и постараться решить проблему напряженности, которую мы видим в Украине и вокруг нее, а также - в Черном море", - отметил Й.Столтенберг.

Теги: #столтенберг #азовское_море #нато
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