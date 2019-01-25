ГПУ составила подозрение Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины

Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату Государственной Думы Российской Федерации Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что В.Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20 февраля 2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины в Российской федерации", - сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в пятницу.

Также 20 марта 2014 года В.Жириновский, будучи депутатом Госдумы РФ, проголосовал за принятие федеральных законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г..Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории Крыма и г.Севастополя .

Также, по информации Генпрокуратуры, 28 февраля 2014 года В.Жириновский, находясь на территории Украины в городах Симферополе и Севастополе, публично подстрекал жителей полуострова к совершению действий по незаконному изменению государственных границ Украины.

Кроме того, В.Жириновский подписал и представил 17 марта 2014 в канцелярию посольства Польши в Москве письмо-обращение к польскому послу , в котором содержатся призывы к руководству Польши в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г.Севастополя о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

"По этим фактам преступной деятельности 22 января 2019 года работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении В. Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ИФ)", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что инкриминируемое В.Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок до 12 лет лишения свободы.

"Стоит отметить, что 12.09.2014 Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупацию полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе В.Жириновского. Аналогичные санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией", - сообщили в украинской Генпрокуратуре.

Также в ведомстве напомнили, что в отношении В.Жириновского и других лиц указом президента Украины от 15 мая 2017 года применены персональные специальные санкции.

Как сообщалось, 25 октября 2018 года Генеральная прокуратура Украины направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении В.Жириновского и еще двух депутатов Государственной думы РФ Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"В этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 УК Украины, который вручен защитникам В.Жириновского, А.Диденко и М.Дегтярева, и направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении В.Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ.