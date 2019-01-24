В Киевсовете создана рабочая группа по изучению ситуации с кинотеатром "Киев" – глава Госкино

Члены комиссии по собственности Киевского городского совета не смогли принять окончательное решение об объявлении конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев", была создана рабочая группа для изучения этого вопроса, заявил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в четверг в Киеве.

"Они (депутаты Киевсовета – ИФ) создали комиссию, которая должна изучить этот вопрос, так как им не хватило информации для принятия решения (по объявлению конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев" - ИФ)", - заявил Ф.Ильенко на пресс-конференции по ситуации с кинотеатром.

Кроме того, по его словам, Департамент по коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации (КГГА) не предупредил арендатора о намерении не продолжить договор аренды с ними в установленный законом срок – до 4 октября 2018 года.

В свою очередь, генеральный директор Культурного центра "Кинотеатр "Киев" Вилия Бондаренко утверждает, что КГГА не предоставила им объяснения о причине непродления договора. "Я была на совещании департамента по коммунальной собственности. Спрашивала, что мы сделали не так. Что мы не выполнили? Все выполнили. Ответа нет. Просто закончился договор", - рассказала директор кинотеатра.

В.Бондаренко также прокомментировала заявление заместителя главы КГГА Владимира Слончака о том, что арендатор заключил также четыре договора субаренды на площадь 886 кв. м, за которую арендатор получал 208 тыс. грн. По ее словам, все договоры были согласованы с киевской властью, а кинотеатр отдает все доходы от субаренд в казну города. В частности, за 2018 год КЦ "Кинотеатр "Киев" заплатили в бюджет города 3 млн грн аренды и субаренды.

По ее словам, нынешнее руководство получило кинотеатр в плачевном состоянии. На ремонт помещения и новое оборудование они потратили 57 млн грн. В настоящее время кинотеатр платит более 400 тыс. грн в месяц коммунальных платежей, а также налоги. При этом директор затруднилась назвать выручку с продажи билетов за 2018 год.

На вопрос, будет ли нынешняя команда культурного центра участвовать в конкурсе на аренду кинотеатра, если стартовой ценой будет 700 тыс. грн или выше, В.Бондаренко ответила: "Я не знаю, еще думаем". Директор кинотеатра также не уверена, будут ли они подавать в суд в случае окончательного решения не продлевать им аренду.

Как сообщалось, в конце декабря в медиа появился комментарий директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой, в котором говорилось о планах передать кинотеатр под эгиду КП "Киевкинофильм", мотивируя это сомнениями в платежеспособности нынешнего арендатора.

14 января, директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь и заместитель главы КГГА Владимир Слончак озвучили планы объявить конкурс на аренду кинотеатра со стартовой ценой аренды приблизительно в 700 тыс. грн/мес. По словам В.Слончака, в конкурсе "победит тот, кто предложит наибольшую арендную плату". При этом представители городской власти обещали, что целевое назначение кинотеатра не может быть изменено, так как он является памятником архитектуры местного значения.

Замглавы КГГА обратил внимание, что площадь кинотеатра - 7131 кв. м, арендная плата составляет 47 тыс. грн в месяц. По его словам, арендатор заключил также четыре договора субаренды на площадь 886 кв. м, за которую арендатор получал 208 тыс. грн.

Кинотеатр был передан в аренду обществу ООО "Культурный центр кинотеатр "Киев" решением КГГА в 1998 году. Договор аренды был заключен на десять лет сроком до 4 января 2009 года и был пролонгирован до 4 января 2019 года. КГГА утверждает, что в установленные законом сроки направила арендатору два письма о непродлении договора аренды. Руководство кинотеатра получение этих писем отрицает.

В прошлом году в центре Киева закрылись два кинотеатра – "Украина", открытый в 1964 году, и "Кинопанорама", открытый в 1954 году.

Кинотеатр "Киев" открыт в центре украинской столицы 23 ноября 1952 года. При нынешнем руководстве он превратился в культурный и фестивальный центр города. За 20 лет КЦ "Кинотеатр" Киев" работал со всеми посольствами, аккредитованными в Украине, провел более 200 мероприятий со звездами отечественного и европейского кино и множество фестивалей.

В поддержку нынешнего руководства кинотеатра высказались представители киносообщества, иностранные посольства и культурные центры, сотрудничавшие с ним. На сайте КГГА была зарегистрирована петиция о продлении аренды нынешней команде.