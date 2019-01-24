И.Геращенко призвала семьи осужденных в Украине за терроризм россиян требовать от Путина обменять их на политзаключенных украинцев

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко обратилась к родственникам 25 осужденных в Украине россиян с призывом требовать от президента РФ Владимира Путина немедленного обмена их родственников на украинских политзаключенных Кремля.

"Я рассказала как (омбудсмен РФ Татьяна – ИФ) Москалькова сбежала от (украинского омбудсмена Людмилы – ИФ) Денисовой. Я обратилась к семьям 25 осужденных россиян с просьбой - пусть требуют от своего президента Путина немедленно забрать из Украины их родственников и отдать нам наших. Также я подчеркнула, что фамилию (руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла – ИФ) Вышинского ни россияне, ни их марионетки с ОРДЛО никогда и ни в какие списки не включали. Граждане РФ Российской Федерации не нужны. Путин вас бросит. Родина вас бросит "... Заберите ваших - отдайте наших", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также сообщила, что зачитала в кулуарах ПАСЕ список имен 25 россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Там же она заявила, что украинская сторона готова немедленно их освободить в обмен на политзаключенных Кремля.

"Я напомнила, что в рамках минской группы я 13 раз обращалась к Грызлову с просьбой взять их и отдать Сенцова, Сущенко, Кольченко, Панова, Карпюка, Клыха, Гриба", - написала И.Геращенко, добавив, что ответов российской стороны в ТКГ ни она, ни МИД Украины, направлявшее соответствующие обращения министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, не получили.