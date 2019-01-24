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10:30 24.01.2019

Движение транспорта по состоянию на утро четверга возобновлено во всех областях Украины – Укравтодор

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Движение транспорта по состоянию на утро четверга возобновлено во всех областях Украины – Укравтодор

Госагентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" информирует, что по состоянию на утро четверга движение автотранспорта, ограниченное накануне по ряду дорог, возобновлено во всех областях.

"Вчера в течение суток сложные погодные условия наблюдались в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской, а вечером - в Полтавской областях. Сейчас движение транспорта возобновлено во всех областях", - говорится в обнародованном около 9.00 четверга на странице Укравтодора в соцсети Фейсбук сообщении.

В Госагентстве отмечают, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями было задействовано в работе около 1,5тыс. единиц техники и более 2тыс. сотрудников. В связи с проведением комплекса мероприятий по очистке покрытия от снега и обработки его противогололедными материалами, а также для предотвращения осложнения дорожного движения в течение суток вводились временные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах в 7 областях.

"Сейчас полностью сняты все ограничения и возобновлено движение транспорта в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях… С 8.00 24.01.2019г снято ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76+432 - км 157+067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)", - говорится в информации.

Также отрыт въезд для всех видов транспорта в Кропивницкий и Киев.

"Сегодня в течение дня снег с дождем и дождь будут наблюдаться в центральных и восточных областях. Существует опасность гололеда", - добавили в Укравтодоре.

Теги: #дороги #укравтодор #траспорт
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