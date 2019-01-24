События

02:15 24.01.2019

"Группа Лимы" поддержала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы

1 мин читать
"Группа Лимы" поддержала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы

Подавляющая часть стран, входящих в "Группу Лимы", поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, как временного президента этой страны.

В распространенном коммюнике представители 11 из 14 входящих в эту организацию стран заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Этот документ подписан от имени Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая и Перу.

Мексика и Боливия поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гайана и Сент-Люсия пока не объявили о позиции в отношении ситуации в Венесуэле.

Теги: #венесуэла #оценка #ситуация
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС выступает в поддержку Национального собрания Венесуэлы – Могерини

Туск надеется, что Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы

Венесуэла ни с кем не разрывает дипотношения – глава Национальной ассамблеи Гуаидо

Мадуро объявил о разрыве отношений с США

США рассмотрят все варианты действий в отношении Венесуэлы в случае применения Мадуро силы против оппозиции

В Париже полиция применила водометы, чтобы остановить "желтых жилетов"

Трамп задумался над признанием лидера оппозиции Венесуэлы законным президентом

Венесуэла повысила МРОТ впервые в этом году - на 300%

Спасатели извлекают двух человек из-под завалов после взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области

Венесуэльские спецслужбы ненадолго задержали главу парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожской области с корью и острой кишечной инфекцией госпитализировано 9 детей

В Харьковской области открыто дело против предприятия, незаконно добывавшего воду

Движение грузовиков ограничено на ряде дорог Полтавской области из-за непогоды

Снято ограничение движения грузового транспорта в Киев

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

В Киеве ночью продолжится снегопад, в четверг на дорогах гололедица

Аэропорты Киева предупреждают о задержках рейсов из-за непогоды

Один человек погиб, 43 травмированы вследствие более чем 850 произошедших в среду ночью и днем в Украине ДТП

Порошенко в Давосе встречается с Меркель

Денисова просит Москалькову способствовать обеспечению лечением крымскотатарского активиста Бекирова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА