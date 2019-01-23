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17:10 23.01.2019

В Киеве разгромили палатку "Народного фронта" – пресс-служба партии

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В Киеве разгромили палатку "Народного фронта" – пресс-служба партии

Партия "Народный фронт" сообщает, что неизвестный напал и разгромил партийную агитационную палатку возле станции метро "Дворец "Украина"" в среду в Киеве.

"По свидетельствам агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью разбита", - сказано в сообщении партии.

Также сообщается, что в этот же день имел место еще один инцидент – на ул.Крещатик неизвестный вел себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке "Народного фронта".

"Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются ввергнуть страну отдельные силы. В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток нашей партии", - сказано в сообщении.

"Народный фронт" призывает всех участников предвыборной гонки "не допустить нечестных методов ведения кампании", а также ожидает оперативную реакцию правоохранительных органов по выявлению злоумышленников, "которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом".

Теги: #киев #народный_фронт #выборы
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