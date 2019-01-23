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15:14 23.01.2019

Во Львове началась подготовка к демонтажу аварийной стелы Монумента Славы

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Во Львове началась подготовка к демонтажу аварийной стелы Монумента Славы

Галицкая районная администрация Львова подписала договор с другим подрядчиком на проведение работ по демонтажу аварийной стелы Монумента Славы, уже установлены строительные леса.

Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, Галицкая райадминистрация подписала соглашение с ФЛП Роман Хома на демонтаж аварийной стелы Монумента Славы.

"Было подписано соглашение с компанией "Альтера". После детального изучения объема и сложности работ она написала письмо в Галицкую районную администрацию с сообщением, что просит расторгнуть договор на работы в связи с выходом из строя основных средств, необходимых для выполнения этих работ. Поэтому мы подписали новое соглашение с ФЛП Роман Хома на проведение этих работ. Подрядчик уже начал подготовительные работы (установка строительных лесов). Работы планируют продолжать", - сообщил глава Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

Сначала нужно демонтировать гранитные элементы, барельефы, затем демонтировать саму конструкцию стелы. Определенные элементы будут переданы в музей "Территория террора".

Как сообщалось, Львовский горсовет в мае 2017 года создал рабочую группу для решения вопроса экспонирования Монумента Славы по улице Стрыйской во Львове.

В феврале 2018 года исполком горсовета принял решение о проведении противоаварийных работ на памятнике. После исследований ученым "Львовской политехники" техническое состояние 30-метровой стелы признали остро аварийным.

В декабре 2018 года Галицкая райадминистрация подписала договор с компанией "БК Альтера" о начале работ по демонтажу аварийной стелы.

Монумент Славы (открыт в 1970 году, ранее - Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил) - мемориал в память о Красной (Советской) армии, одной из победительниц над нацизмом во Второй мировой войне.

Ансамбль состоит из тридцатиметрового пилона с пятью горельефами, олицетворяющими основные виды войск, бронзовой скульптурной группы из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери и массивной гранитной стелы с шестью большими медными горельефами: "Рождение Красной Армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины", "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа".

В 2007 году была создана комиссия по вопросу возможного сноса мемориала или отдельных его элементов, как "имперско-большевистских символов", но в конце февраля 2014 года горисполком Львова поставил точку на дискуссии о будущем Монумента Славы и постановил, что демонтажу он не подлежит.

В апреле 2017 года депутаты от Украинской Галицкой партии потребовали от городского головы демонтировать Монумент Славы в рамках законов о декоммунизации. 18 мая того же года городской голова Львова Андрей Садовой создал рабочую группу по вопросу будущего монумента.

Монумент Славы периодически подвергается нападениям со стороны вандалов. В частности, в феврале 2018 года на нем были повреждены некоторые элементы и нанесены надписи белой краской. В июне 2017 года неизвестные облили монумент красной краской.

Теги: #львов #монумент_славы #стела #демонтаж
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