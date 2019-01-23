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14:40 23.01.2019

Правозащитник сообщает о шести жертвах оккупационного режима в Крыму в 2018 году

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Правозащитник сообщает о шести жертвах оккупационного режима в Крыму в 2018 году

Шесть человек ушли из жизни вследствие действий оккупационного режима в Крыму в минувшем году, еще один пропал без вести, заявляет член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"За 2018 год в Крыму зафиксировано шесть жертв оккупационного режима, четверо из которых - крымские татары. Еще один человек пропал без вести", - сказал Э.Бариев на пресс- конференции в среду в Киеве.

По его словам, трое человек были найдены повешенными в крымских СИЗО, один с перерезанным горлом. Он подчеркнул, что по данным т.н. "УФС исполнения наказаний по Крыму и Севастополю" в СИЗО-1 Симферополя в марте-апреле 2018 года трое арестованных совершили самоубийство. Ещё один арестованный нанес себе резаную рану на шею.

"Информация может отличаться. Мы не имеем никаких доказательств, это самоубийство или убийство. Но при всем том, есть зафиксированный факт, что люди находились в СИЗО, и в СИЗО им не обеспечена безопасность жизни", - сказал Э.Бариев.

Сославшись на данные крымскотатарского ресурсного центра, он сообщил, что в 2018 году в Крыму представители оккупационных властей провели 92 обыска, 128 задержаний, 152 допроса, 206 арестов. Правозащитники зафиксировали также 492 нарушений права на справедливый суд, 57 случаев нарушений на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (ухудшение здоровья политзаключенных) и 50 этапирований.

Э.Бариев напомнил, что за весь период оккупации в Крыму пропали без вести 17 человек.

Теги: #крым #меджлис #правозащитники #жертва
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