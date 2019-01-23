События

11:21 23.01.2019

Неизвестные устроили погром в часовне Житомирской епархии УПЦ (МП), полиция открыла дело по статье "хулиганство"

1 мин читать
Неизвестные устроили погром в часовне Житомирской епархии УПЦ (МП), полиция открыла дело по статье "хулиганство"

Полиция расследует хулиганские действия неизвестных, которые минувшей ночью разбили стекла, разбросали иконы и повредили источник возле придорожной часовни в Барановском районе Житомирской области (часовня принадлежит Житомирской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, в среду в Барановское отделение полиции обратился священнослужитель. Он рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни, расположенной вблизи дороги между селами Высокая Печь и Дубровка.

На месте полиция зафиксировала, что хулиганы также разбросали находившиеся внутри часовни вещи, иконы, повредили колодец (на расстоянии 100-150 м).

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные лица.

В свою очередь, пресс-служба Житомирской епархии УПЦ (МП) сообщила, что неизвестные разбили в часовне окна, иконы, "всё разбросали", повредили источник и колодец возле часовни. Эту информацию подтвердил благочинный Барановского района протоиерей Роман Клим, который вызвал полицию.

Теги: #церковь #упц_мп #полиция #хулиганство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман и Турчинов поздравили Филарета с 90-летием

Название УПЦ (МП) меняться не будет, утверждает наместник Киево-Печерской лавры

Следователя из Червонограда задержали на взятке

Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

Основные версии нападения в Харькове на офицера уголовного розыска связаны с его профессиональной деятельностью - Аброськин

Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор", координатором которого стал Турчинов

Столкновение двух автомобилей на Столичном шоссе, есть погибшие

Полиция зафиксировала более 120 сообщений о происшествиях, связанных с выборами

Патриарх Филарет на съезде "Батькивщины" призвал партию способствовать единению украинского народа

В одесском ресторане произошел взрыв

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело экс-главы Госэкоинспекции Заики, который не задекларировал имущество на 27 млн грн, передано в суд

Холодницкий сообщил о подозрении в декларировании недостоверных данных экс-депутату Полтавского облсовета Лебедину

В Винницкой области на двух международных трассах ограничено движение фур из-за непогоды

На трассе "Киев-Одесса" временно ограничили движение фур из-за снегопадов

Турецкая сторона известила Киев о визите консулов в Крым в связи с гибелью людей на танкерах

Митрополит Епифаний намерен совершить визит в Афины после признания ПЦУ Элладской православной церковью

Вечером планируется запретить въезд крубногабаритного транспорта в Киев

Оболонский райсуд Киева утром 24 января начнет объявлять приговор Януковичу

Зубко поручил перевести штабы всех уровней на круглосуточную работу из-за непогоды

Порошенко 23-24 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА