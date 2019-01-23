Неизвестные устроили погром в часовне Житомирской епархии УПЦ (МП), полиция открыла дело по статье "хулиганство"

Полиция расследует хулиганские действия неизвестных, которые минувшей ночью разбили стекла, разбросали иконы и повредили источник возле придорожной часовни в Барановском районе Житомирской области (часовня принадлежит Житомирской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, в среду в Барановское отделение полиции обратился священнослужитель. Он рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни, расположенной вблизи дороги между селами Высокая Печь и Дубровка.

На месте полиция зафиксировала, что хулиганы также разбросали находившиеся внутри часовни вещи, иконы, повредили колодец (на расстоянии 100-150 м).

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причастные лица.

В свою очередь, пресс-служба Житомирской епархии УПЦ (МП) сообщила, что неизвестные разбили в часовне окна, иконы, "всё разбросали", повредили источник и колодец возле часовни. Эту информацию подтвердил благочинный Барановского района протоиерей Роман Клим, который вызвал полицию.