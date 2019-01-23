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05:40 23.01.2019

Пять кандидатов на должность судей антикоррупционного суда выбыли из конкурса - ЦПК

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На заседании общественного совета и международных экспертов Высшей квалификационной комиссии было принято решение об исключении из конкурса 5 кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Только закончилось третье совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей по 9 кандидатам. По его итогам еще 5 сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд" – говорится в сообщении, на официальном сайте ЦПК во вторник вечером.

В частности эксперты исключили Василия Гончарука, Игоря Коса, Андрея Малеева, Василия Постульга и Валерий Станиславского.

В свою очередь, участие в конкурсе по результатам сегодняшнего заседания продолжают Сергей Боднар, Маркиян Галабала, Ольга Саландяк и Валерия Черная.

"Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 23 января, 24 января и 28 января. Во время них решится судьба еще 20 кандидатов в Антикорсуд" – отметили в ЦПК.

"По итогам второго заседания еще 9 сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционного суда. Один кандидат покинул конкурс по собственному желанию, а двух - допустили ВККС и ОСМЭ" – подытожили в ЦПК.

Теги: #кандидаты #конкурс #украина #суд
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