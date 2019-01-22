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23:05 22.01.2019

Харьков остается последним крупным городом, где не реализована система "Безопасный город" - Аваков

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Харьков остается последним крупным городом, где не реализована система "Безопасный город" - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков настаивает на внедрении в Харькове системы мониторинга "Безопасный город".

"Харьков - один из последних городов-милионников Украины, в котором не реализована система мониторинга улиц и безопасности. Система "Безопасный город" должна прийти в Харьков", - сказал А.Аваков во вторник на совещании в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Он рекомендовал руководству города ознакомиться с тем, как такая система работает в Киеве, а также в Днепре и Мариуполе.

"В Мариуполе мы... реализовали эту систему в 16-м году... Через 3 месяца уровень правонарушений на улице снизился вдвое. В прифронтовом Мариуполе. Потому что все уличные мошенники и потенциальные криминальные элементы понимали, что скрыться от этой системы невозможно", - сказал А.Аваков.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заверил министра, что к осени система "Безопасный город" будет создана.

Теги: #министр #украина #проэкт #харьков
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