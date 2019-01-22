События

11:07 22.01.2019

Двое из трех раненных в Керченском проливе украинских пленных моряков выздоровели - московский омбудсмен

2 мин читать
Двое из трех раненных в Керченском проливе украинских пленных моряков выздоровели - московский омбудсмен

Двое раненных во время захвата судов ВМСУ в Керченском проливе украинских моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, находящиеся в больнице СИЗО "Матросская тишина", поправились, заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО "Лефортово", сообщила во вторник "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Двое моряков - Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, в настоящий момент заканчивают реабилитационный процесс, могут быть выписаны и отправлены в "Лефортово", - сказала Т.Потяева.

Она уточнила, что третий раненый - Василий Сорока - почти выздоровел, он продолжает лечение.

По словам Т.Потяевой, во вторник она посетила всех троих раненых моряков и узнала о состоянии их здоровья.

"У Артеменко, который был ранен в руку, - полное восстановление, он получает последние процедуры по реабилитации. В принципе, он здоров, его ничего не тревожит, у него ничего не болит", - рассказала омбудсмен.

Она отметила, что второй моряк - Андрей Эйдер, который был с тяжелыми ранениями в обе ноги и не мог передвигаться, сейчас также чувствует себя хорошо.

"С него сняты все шины, убраны костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет", - пояснила Т.Потяева.

У третьего моряка - Василия Сороки, у которого было тяжелое ранение в руку, рана затянулась, гипс снят, однако рука остается припухшей, уточнила она.

"Ему купили эспандер, он занимается и получает все необходимое под контролем врача. Ему делают ванночки и перевязки. Где-то на 80% он выздоровел, еще 20% должна быть реабилитация по ЛФК", - сказала Т.Потяева.

По ее информации, все трое хорошо взаимодействуют с сокамерниками и сотрудниками ФСИН, на все просьбы происходит самая быстрая реакция.

Также Т.Потяева рассказала, что на данный момент, у всех троих моряков открыты лицевые счета, они имеют возможность делать заказы в интернет-магазине СИЗО.

"Артеменко пожаловался, что несколько дней назад сделал заказ, но пока его не получил. Сегодня его посылка прибыла в полном объеме. Также он высказал пожелание, чтобы в его камере был телевизор, чтобы смотреть новости. Руководитель ФСИН по Москве Сергей Мороз рассказал, что принимает его просьбу и рассмотрит, к вечеру он получит ответ на свое обращение", - сообщила Т.Потяева.

Она также добавила, что все моряки получили письма и поздравительные открытки от родственников к Новому году, которые она лично передала в "Лефортово" и в "Матросскую тишину".

Теги: #рф #россия #азовское_море #военнопленные #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики на Донбассе пленили украинского военного

ЕК предлагает РФ и Украине свою правовую экспертизу в контексте Стокгольмского арбитража

Пожар на двух судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе

Япония может подписать мирный договор с Россией при условии передачи стране двух спорных островов

РФ не предоставила ЕСПЧ данные о здоровье украинца Гриба, следующие заседания суда в Ростове пройдут 24-25 января

Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий

Адвокаты обжаловали решение российского суда о продлении ареста 24 украинских военнопленных моряков – Полозов

Японские истребители поднялись для сопровождения разведчика из РФ

СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

ПОСЛЕДНЕЕ

Столкновение двух автомобилей на Столичном шоссе, есть погибшие

Полиция зафиксировала более 120 сообщений о происшествиях, связанных с выборами

Патриарх Филарет на съезде "Батькивщины" призвал партию способствовать единению украинского народа

Пострадавшие от пожара на танкерах в Черном море находятся на разных судах без присмотра профессиональных медиков

В одесском ресторане произошел взрыв

На Софийской площади в Киеве проходят торжества о случаю столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР

В горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность

Украинское общество почувствует плоды реформ через 1-3 года - Порошенко

США намерены запросить у Канады экстрадицию финдиректора Huawei

Разведслужбы США и КНДР уже 10 лет поддерживают регулярные контакты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА