Украинское общество почувствует плоды реформ через 1-3 года - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что через 1-3 года граждане Украины почувствуют плоды реформ и повышение уровня жизни.

"Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России отступает. Отступает благодаря совместны усилиям власти, общества, бизнеса… Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни… Уже совсем недалека перспектива – год, два, от силы три – когда наконец плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества", - заявил П.Порошенко в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Он напомнил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,4%.

"Это не так много, но это максимальный показатель за семь лет. Инфляция снизилась до 9,8%. Она еще довольно высокая, но это самый низкий показатель за 5 лет. Золотовалютные резервы выросли почти до 21 млрд долл. Это – пятилетний максимум", - отметил П.Порошенко.

Президент напомнил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе встретится с потенциальными иностранными инвесторами.

"На очереди – приход в Украину мощных инвестиций, ускорения темпов развития нашей экономики. Об этом уже завтра буду говорить в Давосе на встрече с руководителями государств и крупных мировых компаний", - сказал П.Порошенко.

По словам главы Украинского государства, переход к европейскому качеству жизни украинцев является главным содержанием государственной политики.