Подозреваемый в организации убийства Гандзюк объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск Алексея Левина (настоящая фамилия – Москаленко), подозреваемого в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в реестре лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Согласно опубликованной информации, А.Левин, 1977 г.р., исчез 19 августа 2018 года.

Подозрение ему квалифицировано по пп.4, 6, 11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (организация убийства, совершенного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц). Указана мера пресечения: постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.