События

13:44 21.01.2019

Танкер с опасным грузом сел на мель у берегов ФРГ

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Танкер Oriental Nadeshiko с 9 тоннами опасного горючего груза на борту сел на мель в устье Эльбы в районе Куксхафена, сообщает в понедельник региональная телерадиокомпания НДР 1.

ЧП произошло в ночь на понедельник.

Члены команды - всего их 22 человека - не пострадали, повреждений на корпусе судна не обнаружено. Причины аварии, по словам представителя экстренной портовой службы Куксхафена, пока не определены. Сообщается, что на борту были установлены все необходимые лоцманские приборы и погодные условия были стандартными, поэтому специалисты считают наиболее вероятной причиной ЧП технический дефект оборудования.

Вскоре начнутся работы по снятию танкера с мели, в настоящее время на месте находятся шесть буксиров и еще два спасательных судна, одно из них - лоцманское.

Телеканал сообщает, что груз танкера относится к третьему классу опасных легковоспламеняющихся веществ, всего таких классов - девыть. На борту судна транспортируется в том числе 7,5 тонн дихлорэтана и 1,25 тонн пропиленгликоля.

Танкер ходит под флагом Панамы.

Теги: #танкер #груз #авария #фрг
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