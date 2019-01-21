Информация о 10 предметах, которых при ревизии недосчитались в Лавре, передана в СБУ

Вся информация о 10 культурных ценностях из 829, переданных Киево-Печерской Лавре в конце 1980-х годов, и месторасположение которых не было установлено в результате проведенной проверки, передана в Службу безопасности Украины, сообщила заместитель министра культуры Тамара Мазур.

"Сначала в Киево-Печерской лавре обнаружили отсутствие 14 предметов. По завершению проверки три из них были возвращены на территорию монастыря. Они находились в одной из церквей Киева. Еще об одном предмете монастырь предоставил информацию, что много лет назад его уничтожил душевнобольной человек. Таким образом, местонахождение десяти культурных ценностей теперь не известно. Всю информацию мы передали в СБУ. И теперь ведется денежная оценка этих предметов для открытия уголовного производства", - рассказал Т.Мазур в интервью LB.ua, опубликованном в понедельник.

Она отметила, что в обязанности сотрудников Киево-Печерского заповедника не входила проверка переданных ценностей, однако поскольку они хоть и были выведены из музейного фонда, но оставались в государственной собственности, заповедник отслеживал их состояние. "Значительная часть культурных ценностей была передана монастырю в постоянное пользование. Но они не были выведены из собственности государства и не потеряли свой статус, а лишь были исключены из учетных книг заповедника. Вместе с тем, государство может предъявлять претензии тому, кому были переданы культурные ценности, просить предоставлять информацию об их местонахождении, состоянии сохранности и тому подобное", - добавила замминистра.

Т.Мазур сообщила, что имущество Лавры является государственной собственностью, при этом действующее законодательство, предусматривающее передачу культовых сооружений религиозным организациям в бесплатное пользование для проведения богослужений, не имеет обратного действия. Вместе с тем, в договорах с религиозными организациями прописаны условия, при которых помещения, в том числе лавр, могут быть возвращены в государственную собственность, поскольку государство является их владельцем и имеет право распоряжаться этим имуществом в любой момент.

Замминистра отметила, что состояние хранения культурных ценностей на территории Киево-Печерской Лавры удовлетворительное. "Отдельные предметы нуждаются в реставрации, две иконы находятся в аварийном состоянии. Правда, они еще до передачи монастырю были не в очень хорошем состоянии", - отметила она.

Комментируя слухи о том, что культурные ценности из Лавры, в частности, мощи святых, из территории Лавры вывозили в РФ, Т.Мазур отметила, что вывоз культурных ценностей осуществляется по отдельному разрешению Минкультуры. "К нам не обращались по таким разрешениям. Хотя предполагаем, что может быть что угодно. Но это вопрос скорее к пограничникам, которые при наличии подозрения о вывозе любой культурной ценности обязаны проверить, что это за предмет и есть ли разрешение на его вывоз", - отметила она.

На вопрос, стоит ли сегодня вопрос о расторжении договора с религиозными общинами Украинской православной церкви (Московского патриархата), которые в настоящее время пользуются Лаврой, замминистра ответила отрицательно. "Не стоит. Государство не собирается забирать имущество в одних и передавать другим церквям", - сказала она.

"Получение автокефалии не означает перераспределение религиозного имущества. Это - создание церкви. Прихожане каждой церкви должны определиться, в какую церковь хотят ходить, кому подчиняться. А имущество переходит в пользование или собственность той церкви, которую определяет соответствующим решением община", - подчеркнула Т.Мазур.