События

07:54 20.01.2019

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военные ВСУ не пострадали

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Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Вследствие преступных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских военнослужащих велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия вблизи н.п. Широкино, Пески, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки и Водяного.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи хутора Вольный и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Станица Луганская.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 19 января, один боевик уничтожен и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь совершил обстрел позиций наших войск из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток"", - подытожили в пресс-центре.

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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